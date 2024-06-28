連長能下令發射飛彈！前空軍副司令警告

台軍方高層指出，“去中心化指管”是今年漢光演習的重點。（台灣軍聞社資料照） 中評社台北6月28日電／漢光40號實兵演練7月22日起展開，台灣軍方高層稱，去中心化指管是今年重點，驗證基層部隊在戰時因通訊中斷，部隊主官有權力下達任務命令的獨立接戰能力，意即連長在斷訊情況下，有權下令發射飛彈。對此，台前空軍副司令張延廷指出，連長獲得的資訊、情報來源是有限的，若要做決策很可能會有錯誤，打到自己人。



張延廷27日在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，每個場況的接戰規則（Rules of Engagement，ROE）不一樣。針對的武器威脅、部隊威脅都不同，空中、海面、水下、陸上部隊都有不同的接戰規則，這需要很嚴謹按照國際戰爭原則、戰爭法、日內瓦公約的規定，不能隨便就打。



張延廷強調，第一擊要很嚴謹不能授權，若是第一擊之後，那時候就是很不利的克敵戰況。國軍一共有9個指揮層級，從“國防部”的作戰指揮中心、作戰區的作戰指揮中心，到旅級、營級、連級、排級、班級、伍級、班兵，每個規定不一樣，不能一體適用。應該要先上課、考試驗測完畢後，每個軍種要有不一樣的小卡，不然要怎麼管制。



張延廷更直言，這種狀況下，甚至會產生誤擊，被自己人的砲火擊中，因為搞不清楚敵我識別，這很難，因為戰場迷霧沒辦法搞清楚敵我，在這種狀況下若直接判斷要擊落，結果是自己人怎麼辦？連長獲得的資訊、情報來源是有限的，若作決策很可能發生錯誤，打到自己人，這有很大的問題。

