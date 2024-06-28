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大熊貓圓寶4歲了！大啖冰磚生日蛋糕超萌
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2024-06-28 12:16:40
台北市立動物園為大熊貓“圓寶”舉辦4歲生日會。（照:台北動物園提供）
中評社台北6月28日電／今天是大熊貓圓寶生日，台北市立動物園特地幫圓寶舉辧4歲生日會，準備了有各種水果的生日冰磚蛋糕幫牠慶生，“圓寶”一現身就被蛋糕吸引，立刻坐到桌子前享用蛋糕，模樣超萌。
動物園表示，今年蛋糕以冰塊為基底，除了使用葡萄、奇異果、鳳梨、甘蔗等“圓寶”平常食用的食物外，今年還特別為牠加入洋香瓜。但“圓寶”最喜愛的還是甘蔗，享用蛋糕時的首選，就是將做成“4”的甘蔗拔起來享用。
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