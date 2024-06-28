屏東缺電台積電不去　蘇清泉希望核三延役

卓榮泰（左）與陳正祺（右）接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月28日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”蘇清泉28日在“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰和台“經濟部次長”陳正祺時指出，核三廠除役後設立光電區的計劃能源產量不足，又破壞景觀。此外，他對台電推行的自願性用電調節措施表示質疑，並提出屏東缺電的問題，導致台積電原本要設立先進封裝測試廠的計劃取消。



蘇清泉表示，核三廠除役後計劃建立的光電區雖然佔地400公頃，但預計年產量僅為3億度。他認為這樣的產量太少，無法滿足需求。蘇清泉批評政府在能源政策上的立場不一致，“經濟部長”郭智輝表示不缺電，然而氣候變遷小組副召集人童子賢卻指出電力不足，要求增加核能。他呼籲“行政院”應重視核三延役的可能性，以解決能源不足的問題。



對此，“行政院長”卓榮泰回應，核電廠40年的壽命是政府與人民的契約，必須遵守信賴原則，依法進行除役程序。根據《核能管制法施行細則》第16條，核三廠除役需耗時25年，在此期間核三廠區內不得進行其他用途。卓榮泰強調，除了廠區外圍，屏東有一些地力不佳的地區可以考慮用來發展光電，但需要進一步檢討和提供相關資料。



蘇清泉接著對台電推行的自願性用電調節措施提出質疑，認為讓市民自願停電並獲得獎勵的想法非常荒唐。“經濟部次長”陳正祺解釋，這種措施在國際上已有實例，主要針對企業用電大戶，目前推廣至住戶屬於示範性質，未來可能會引入綠能調節。

