赴陸旅遊警示升級　許淑華：南投仍持續交流

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投6月28日電（記者 方敬為）陸委會27日宣布調升大陸旅遊警示燈號為橙色“非必要勿前往”，中國國民黨籍南投縣長許淑華今天表示，近來兩岸關係緊張，本來應該可以透過觀光旅遊互動來降溫，但很遺憾“賴政府”反而進一步設限，讓觀光旅遊業成為政治意識形態下的犧牲品，無助兩岸和諧。至於是否影響南投縣府兩岸交流？她說，不影響交流意願，但確實會波及實質效益。



陸委會宣布對陸港澳地區旅遊警示燈號由黃色調升為橙色，台灣旅遊警示分為紅燈“不宜前往，宜盡速離境”、橙燈“避免非必要旅行”、黃燈“特別注意旅遊安全並檢討應否前往”、灰燈“提醒注意”。



對於台官方調升大陸旅遊警示層級，許淑華28日出席“南投縣使用電子輓額簽署儀式”受訪表示，不樂見兩岸近來因為政治緊張而波及到民生經濟，觀光業者成為政治意識形態的犧牲品。“賴政府”上任後，許多涉及兩岸議題的言論引起爭議，導致台海情勢不穩定，本來兩岸的對峙可以透過民間交流，尤其是最沒有政治敏感性的觀光旅遊來降溫，但很遺憾，“賴政府”沒有鬆綁，反而進一步設限。



許淑華指出，“賴政府”將大陸旅遊列為橙色警戒，雖然沒有強制性不讓民眾前往，但是實際上仍會讓很多民眾有所顧慮。畢竟政府示警，民眾赴陸旅遊的意願就會降低，旅遊業首當其衝，且不排除大陸方面可能因此祭出反制措施。如此一來，兩岸百姓成為最大犧牲者，同時地方也恐怕損失了與大陸合作，促進農業或觀光經濟的機會。



許淑華提到，“交通部長”李孟諺上任時，對外稱，以開放態度看待兩岸觀光旅遊，南投許多旅遊業者都非常期待。她理解陸委會有政治上的考慮，但希望“交通部”要出於專業考量，盡量與陸委會溝通，取得平衡，為所觀光業者和旅遊業帶來經濟成長。

