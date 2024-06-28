替郭台銘購連署書　北投溫泉大亨一審判2年

替郭台銘收購連署書的北投溫泉大亨一審判2年。全案可上述。（中評社 資料照) 中評社台北6月28日電／北投溫泉大亨陳仲明2023年9月時，替2024大選候選人郭台銘收購連署書，後遭人舉發、法辦，陳偵訊時認罪，士林地院日前依連署行賄罪，判陳仲明2年有期徒刑、緩刑5年，併科罰金新台幣5000萬、另支付公庫2000萬，法治教育10場，全案可上訴。



其他跟陳一起進行收購的沈女等12人，各判處1年1個月至2年有期徒刑，併科罰金100萬至350萬，支付公庫10萬至100萬元、接受法治教育課2至10場，犯罪所得與工具沒收，石姓男子被控違法蒐集民眾個資，判處5個月得易科罰金。



“中選會”去年9月18日公告第16任“總統”、“副總統”選舉被連署人名單；鴻海集團創辦人郭台銘於10月間於全台各地發動連署。



士林地方法院判決指出，經營溫泉飯店的陳男等人，涉嫌於2023年9月19日至10月19日間，為助郭台銘通過連署門檻，自某處取得資金、大量空白連署書及連署用章，與其他共犯一同委託他人以500元為對價，向不特定連署人收購連署書。



此外，從事停車場管理員的石男從臉書（Facebook）搜尋下載不知情民眾的身分證等個人資料，並偽造連署書，藉此從陳男等人獲取收購連署書的報酬。

