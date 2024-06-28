沈伯洋稱遭冒名入境他國　王鴻薇籲官方速查

王鴻薇指出，已發公文要求相關單位立即調查清楚，保證綠委沈伯洋日後在海外的安全。（王鴻薇臉書） 中評社台北6月28日電／民進黨“立委”沈伯洋聲稱自己差點“被消失”，並藉此嘲諷中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁救他一命。國民黨“立委”王鴻薇28日在臉書發文表示，事涉“國安”茲事體大！“外交部”“國安”單位快調查。



兼任黑熊學院院的民進黨籍不分區“立委”沈伯洋26日晚間在個人YouTube頻道直播中透露，原本計劃在“國會”改革法案審查期間赴一個位於“大家叫不出名字的國家” ，參加一場高度保密的會議。但因國民黨總召傅崐萁堅持議事進行至深夜12點，他不得不取消航班。未料，事後被海外安全團隊告知，有人冒用“沈伯洋”的名義入境該國出席會議、入住飯店，隨後消失無蹤。沈伯洋因此笑稱，“傅崐萁救了我一命”。



王鴻薇28日在臉書指出，沈伯洋日前在直播中透露，說他在“國會”改革法案期間，參加一場“高度保密”、位於“大家叫不出名字的國家”會議，因為“國會”改革法案的推動，讓他無法前往該會議取消航班，沒想到被該會議海外安全團隊通知，有人冒用“沈伯洋”的名義入境該國出席會議、入住飯店，隨後人就消失無蹤。



王鴻薇驚呼，這樣的“特務”劇情發生在“中華民國”“立委”身上，相關“國安”單位與“外交部”應該嚴肅以對。這其中有沒有冒用護照、用“我國”名義出去招搖撞騙，甚至產生外交危機，這都是不分黨派的“國安”危機，她已經具體要求“外交部”儘速調查提供資料，並向人民交代事件真相，千萬不能開玩笑。

