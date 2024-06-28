藍批林右昌基隆留五大爛尾　介入罷免轉焦點

國民黨28日召開“留給基隆五大爛尾，林右昌操作罷免轉移焦點？”記者會。（照:國民黨提供） 中評社台北6月28日電／由“山海公民拆樑行動”發起的罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑案，距離第二階段的3萬792份的門檻已相當接近。國民黨今天召開記者會表示，民進黨秘書長林右昌在基隆市長任內，除東岸商場弊案外，還有四大爛尾案。林積極介入罷免案，就是意圖用罷免當遮羞布，轉移施政爛尾的焦點。



國民黨今日召開“留給基隆五大爛尾，林右昌操作罷免轉移焦點？”記者會，桃園市議員、國民黨智庫副執行長凌濤、基隆市議員俞叁發、副發言人康晉瑜等出席。



俞叁發質疑，為什麼正當維護市有財產的動作，竟然會被抹黑成要罷免？他說明，東岸停車場是OT案招標出去，但為什麼短短一個月內就用ROT案的方式執行？根本是“掛著狗頭，賣羊肉”的OT案。他指出，大日公司簽得5年的OT案契約後，竟然當起二房東，找了主富公司來蓋商場；3個月之內，林右昌前市長馬上就同意蓋商場。但不管是OT案或是ROT案、BOT案，最後產權一定要登記給市政府，林右昌卻搞了“NET案”，產權不用登記給市府，完全違反促參法。



俞叁發表示，有關東岸商場的問題，基隆市政府維護主權，卻被打成罷免的理由，令人無法接受！他進一步說明，根據調查，2022年東岸商場各家店家所開出去的發票，拼湊起來發現，在疫情期間，有7億多的營業額，但為什麼大日公司一直不敢承認營業額高？因為營業額高就要繳權利金，如果7億多的營業額，一年約要分幾千萬，甚至於上億元給基隆市政府，但林右昌主政的七、八年期間，大日公司給基隆市府的權益金是零，一毛錢都沒有；因為他們用打散的方式，由各店家去開發票，並沒有用商場去開發票，顯示整個東岸商場有非常多的弊案。

