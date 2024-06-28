宋慶齡基金會等高雄舉行大秦雄風特展

“大秦雄風～兵馬俑與秦始皇帝陵特展”28日在高雄科工館開展並舉辦開幕儀式。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月28日電（記者 蔣繼平）秦始皇兵馬俑被列為全球文化遺產，世界第八奇蹟。由中國宋慶齡基金會等主辦的“大秦雄風～兵馬俑與秦始皇帝陵特展”即日起在高雄科工館開展。這已是秦始皇帝陵博物院第四度來台展出，這次利用兵馬俑3D列印作舊工藝來展出，今天上午由兩岸主辦方共同到場進行開幕儀式。



“大秦雄風～兵馬俑與秦始皇帝陵特展”28日在位於高雄市的科學工藝博物館第一特展廳開展，今天上午舉辦開幕活動，展期從6月28到7月21日。主辦單位為中國宋慶齡基金會、陝西省文物交流協會、秦始皇帝陵博物院、社團法人中華翰維文化推廣協會。



陝西省文物交流協會副會長王潤錄、新北市文化基金會董事長李德維、壽山文化基金會董事長林壽山、中華翰維文化推廣協會理事長陳春霖、台北藝術大學文化資源學院兼任助理教授施國隆、高雄市旅行公會理事長蔡宗佑等人到場出席並上台進行啟動儀式。



本次展覽運用3D列印科技及細膩的作舊工藝，生動呈現所精選的各類出土兵馬俑風采，展示兵馬俑色彩修復研究的最新成果及考證復原的彩色兵馬俑。透過展品向觀眾展示秦代高度工藝水準與特點，並介紹當時的時代背景。

