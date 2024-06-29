陝西3D列印兵馬俑開展　高雄民眾大飽眼福

本次展覽運用3D列印科技及細膩的作舊工藝，生動呈現所精選的各類出土兵馬俑風采。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月29日電（記者 蔣繼平）由陝西省文物交流協會、宋慶齡基金會等主辦的“大秦雄風～兵馬俑與秦始皇帝陵特展”6月28到7月21日在高雄科工館展出，利用3D列印技術讓民眾有機會近距離一睹兵馬俑，展場可以欣賞俗稱“將軍俑”的高級軍吏俑、《嶧山刻石》拓片、“彩繪跪射俑”、“青銅水禽”都十分精彩，讓人大飽眼福。



“大秦雄風～兵馬俑與秦始皇帝陵特展”在高雄市科學工藝博物館第一特展廳開展，今天上午舉辦開幕活動，展期從6月28到7月21日。主辦單位為中國宋慶齡基金會、陝西省文物交流協會、秦始皇帝陵博物院、社團法人中華翰維文化推廣協會。



本次展覽也將較為全面的揭示秦始皇帝陵迄今所發掘出的代表性陪葬坑，展示秦文化遺址的考古新發現，以及兵馬俑自發現以來的修復與保護成果，內容極為豐富。展出的3D列印兵馬俑，是秦始皇帝陵博物院採集所精選出的兵馬俑數位參數，經數年來不斷實驗與改進的製作成果，技術極為精細，呈現秦代兵馬俑製作工藝的細膩之處。



這次來台的高級軍吏俑、武士俑、立射俑、騎兵俑、車右士俑、車左士俑、御手俑等都是兩岸首度公開，極為難得。其中，高級軍吏俑俗稱“將軍俑”，是秦兵馬俑坑中出土級別最高的陶俑，可以近距離一睹秦代將軍的英姿雄風。



根據介紹：《嶧山刻石》拓片，是秦代的一方摩崖石刻，分為兩部分，前半部分為“始皇詔”，刻於秦始皇二十八年（前219年）；後半部分為“二世詔”，刻於秦二世元年（前209年），傳為李斯所書，屬小篆書法作品。《嶧山刻石》與《泰山刻石》、《琅琊刻石》、《會稽刻石》合稱“秦四山刻石”。刻石原在山東鄒縣嶧山書門，毀於南北朝時期。現有宋代摹刻碑存於西安碑林，元代摹刻碑存於鄒城博物館。《嶧山刻石》的前半部分刻144字，讚揚秦始皇的施政；後半部分刻79字，記錄了李斯隨同秦二世出巡時上書請求在秦始皇所立刻石旁刻詔書的情況。

