周陽山語中評：懲獨意見震撼 獨支持者恐慌

中流文教基金會董事長周陽山。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月29日電（記者 鄭羿菲）中流文教基金會董事長周陽山接受中評社訪問表示，兩岸關係已變成是敵我矛盾，大陸已有清楚區隔“人民”與“敵人”的概念，未來兩岸官方溝通恐將持續中斷，而民間交流中凡是具官方色彩的組織，也可能停止交流，包括海基會在內。



周陽山說，懲治“台獨”22條《意見》對“台獨”支持者，是一種震撼與警告，有待持續觀察。而國際社會，尤其是中國大陸的180多個邦交國如何協助中國落實司法長臂管轄權，更具關鍵意義。相信大陸下一步會透過對華友好的地區實現引渡與懲治，如果國際社會協助的幅度越大，對“台獨”的震撼效果便越大。



周陽山指出，其中影響的對象除“台獨”人士外，在陸港澳從事商業或旅遊的“台獨”人士家屬，恐怕也會陷入恐慌。此外，美國、歐洲，日本一些企業對台販賣軍火，支持“台獨”誘發兩岸戰爭，也可能成為適用對象。未來有待進一步觀察這些案例的影響範圍究竟有多大。



大陸21日發布《關於依法懲治“台獨”頑固份子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》22條。



周陽山為美國哥倫比亞大學政治學博士，曾任“立委”、“監察委員”、“國大代表”；台灣大學、金門大學、中國文化大學等校教授。

