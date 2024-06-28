議長謝典林擴大服務　備戰彰化縣長？

無黨籍彰化縣議會議長謝典林致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化6月28日電（記者 方敬為）無黨籍彰化縣議會議長謝典林今天宣布，縣議會將於7月16日起開辦“與民有約”服務窗口，提供民眾各類公共事務諮詢，縣議會並將由專人彙整向縣政府反映，擴大議會的民眾服務功能。謝典林的胞姊國民黨籍“立委”謝衣鳳為2026縣長熱門人選，外界臆測謝典林舉動或與縣長選舉有關，他對此強調，民代服務選民很正常，他就是以服務為重心。



謝典林胞姊謝衣鳳被視為藍營角逐2026彰化縣長的熱門人選，謝典林先前也傳出可能加入台灣民眾黨參選縣長，但他本人否認，並強調“不會做魚死網破、玉石俱焚之事”，這次主導縣議會擴大選民服務，並強化與縣府的聯繫，被解讀是在替姊姊備戰縣長選舉。謝典林對此低調避談，僅表示，“現在以服務為重心最重要”。



彰化縣議會28日舉辦“與民有約”服務宣傳記者會，由謝典林親自對外說明，他表示，彰化縣議會作為全縣最高民意機關，在民眾服務上需要與時俱進、更為即時，因此他請議會同仁研究開辦民眾服務專門窗口，將於7月16日起實施，未來固定每周二上午10點至11點半，開放縣民朋友諮詢各類公共事務問題，歡迎大家踴躍利用。

