綠委關心毛小孩權益　呼籲建立動保警察

卓榮泰（左）與台“農業部長”陳駿季（右）接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月28日電（記者 俞敦平）民主進步黨籍“立委”郭昱晴今日質詢中，強調動保議題的重要性，並呼籲“農業部”與相關部門加強協作，提升台灣動物福利保障的水平。她強調，寵物是家人，動保警察制度及相關配套措施的完善，對於確保動物福利至關重要，希望能在未來看到更多實質性的進展。



郭昱晴，過去因在熱門偶像劇《麻辣鮮師》中飾演“萬人美老師”一角而聞名。並在2024年成功當選為民進黨的不分區“立委”，成功由演藝圈轉戰政壇。



郭昱晴首先提到，2022年“農業部”曾計劃輔導約178家私人寵物業者合法經營，但因土地變更成本高和其他因素，計劃最終無疾而終。她特別提及近日內湖一名寵物業者因與鄰居未達成共識而自殺，指出土地使用分區管制對寵物業者的影響。據瞭解，台北市內湖一名黨姓寵物店老闆，因二樓屋主不同意開店導致無法正常登記營業，26日因扛不住投資與租金壓力走上絕路，引發社會大眾關注。



郭昱晴強調，寵物是家人，動物福利保障是社會的責任，不僅是地方自治的問題，“中央政府”也需關注。在此背景下，她關切動保警察的設立問題。



郭昱晴指出，動保警察的需求已討論多年，“農業部”與“內政部”也曾承諾合作設立。然而，她在再次確認時，卻得到了不同的答覆，動保警察權可能對現有制度產生重大影響，因此難以實行。



“農業部長”陳駿季回應，動保檢查人員將分兩階段賦予司法警察權，先允許進入私領域調查，再進一步處理動保警察的設立問題。