高雄旗津再添熱門景點　歐式貝殼館新亮點

高雄市觀光局將未曾對外開放的私房拍照點，旗津貝殼館打造成歐式風情打卡區。（高市府觀光局提供） 中評社高雄6月28日電／高雄市政府觀光局為了活化旗津場域，引進婚紗業者成功打造彩虹教堂，成為當地熱門打卡景點。高雄市觀光局28日公布旗津最新打卡點，將未曾對外開放的私房拍照點旗津貝殼館，打造成歐式風情打卡區。自7月1日起免費開放遊客到場拍照。



高雄旗津區因許多房舍圖上彩色油漆，能在旗津燈塔上俯瞰彩色屋，成為近日打卡亮點，另外星空隧道以及寓教於樂的旗津貝殼館，和將在暑假舉辦的“旗津風箏節暨氣墊水樂園”活動，不定期特色音樂活動“旗津沙灘吧”、深獲網美喜愛的“海之星沙灘俱樂部”以及全台少數臨海的“旗津豪華露營區”，讓旗津成為觀光亮點。



高市府觀光局長高閔琳表示，為活化閒置空間，觀光局招商引進婚紗業者“珍琳蘇”，不但創造市府收益，更成功打造吸引許多遊客前往拍照的知名景點“彩虹教堂”。為迎接暑假到來，委外廠商順勢開放私房景點，透過收集來自全球古物裝潢，加上自身婚紗攝影的專業規畫，在旗津貝殼館1樓打造歐式風情的拍照打卡區。



高閔琳指出，旗津貝殼館歐式風情拍照打卡區將於7月1日起對外開放，每天上午10時到下午6時，免費開放一般遊客拍照，搭配原有彩虹教堂、千頭木麻黃（波波草）、黃金海韻等等，期望成為旗津新興的亮點拍照區。