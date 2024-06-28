民進黨能源政策失衡　藍委批國王的新衣

卓榮泰（左）與台“經濟部次長”陳正祺（右）接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月28日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”林德福對“行政院長”卓榮泰的能源政策提出嚴厲批評，林德福認為，現行政策未能達成減碳目標，並建議召開能源“國是會議”以全面檢討和調整能源結構。卓榮泰回應稱，能源政策需達成社會共識，並強調目前的法律限制和再生能源發展的挑戰。



林德福開頭直接痛批民進黨的能源政策為“國王的新衣”，認為政策制定者對問題視而不見，過於樂觀。林德福引用美國商會和氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢的意見，指出綠能發電有間歇性問題，核能應占台灣發電比例的30%，以達到無碳排發電60%的黃金比例，這才符合先進國家的標準。



林德福強調，台灣應正視核能的重要性，並批評因為政治口號“非核家園”而導致政策僵化，使得原本可以大幅進步的能源政策受阻。他表示，現行的綠能發展未達預期目標，核能被廢除，而綠能又未能補上，導致能源政策陷入困境。他建議政府應召開能源“國是會議”，公開所有真實數據，讓全民瞭解情況，並考慮重新使用核能來實現2050年淨零排放的目標。



對於林德福的批評，卓榮泰回應道，“非核家園”是基於環境基本法第23條訂定的政策，目前尚未修法，因此現行法律仍在執行。他認為核能的使用需要社會共識，雖然核能發電占比30%似乎是社會共識，但要達成這個目標還需很大努力。他表示，未來可能會有新的核能技術，但這些技術無法解決當前的問題。



在討論能源政策對教育的影響時，林德福指出，台電補貼政策不變，但“教育部”門將需自行編列相關預算，這將對學校經費和教學研究品質造成嚴重影響。他強調，“窮不能窮教育，苦不能苦孩子”，呼籲政府不要讓電價上漲影響教育經費。卓榮泰回應說，政府將讓台電的營運更透明，並由相關主管機關編列預算，以確保電價上漲不會影響學校和學生的利益。