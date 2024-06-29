中評關注：綠在亂　藍三子鴨子划水觀亂局

左起台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月29日電（記者 張穎齊）中國國民黨三大諸侯新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安28日先後同台，3人被問及相關政治議題，都保守回應。三人各自對未來，都有所布局，其中盧、蔣頻被點名是藍營未來之星，侯、盧也被傳出是下屆國民黨魁人選，頻繁的市政交流同台，鴨子划水、互蒙其利。



賴清德就職1個多月，兩岸、朝野對立激化，由於主戰場都在“立法院”藍綠白攻防，國民黨主席朱立倫的存在感、威信頗為弱勢，以往國民黨團還能由黨中央下指導棋，但在國民黨“立院”黨團總召傅崐萁接任後，朱、傅之間被外界看起來是疏離。在黨中央弱化之下，地方諸侯的曝光，顯得受到關注。



侯友宜昨日行程滿檔，一大早到台北市政府與蔣萬安同台宣傳雙北世壯運，中午又趕忙回新北市政府接待盧秀燕團隊來訪，這樣的組合拳與時機，令人玩味。



侯友宜方面已邁入第二任市長任期，因2024大選新敗，加上近期民進黨罷免國民黨籍基隆市長謝國樑、藍委動作不斷，侯顯得格外低調、謹慎，為免重蹈2020韓國瑜大選敗選後遭到高雄市民罷免的覆轍。但侯友宜的將來如何？接班人選新北市副市長劉和然人氣卻遠遠不如國民黨籍台北市副市長李四川，侯為了力保劉和然，動作頻頻，手把手帶著勤走基層里長、“出國”參訪都交給劉，甚至還傳出侯攻下屆黨主席、爭取縣市長提名權消息，無不用心。

