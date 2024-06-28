十大傑出女青年頒獎韓國瑜進場氣氛HIGH

韓國瑜與第26屆十大傑出女青年獲獎人合影。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月28日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日受邀出席第26屆十大傑出女青年頒獎典禮擔任頒獎人，進場時獲得全場熱烈歡迎，氣氛很熱。韓國瑜勉勵，女性已經開始發揮，在各個領域發光發熱，擔任過正副“總統”，希望大家一起打造更美好的台灣。



台灣十大傑出女青年獎自1966年開始頒授，最初由中華日報主辦，後來組成“歷屆十大傑出女青協會”主辦十大傑出女青年評選。現任歷屆十大傑出女青協會理事長為前台北市衛生局長邱淑媞。



第26屆十大傑出女青年獲獎人包括台中地檢署檢察官白惠淑、海洋保育與漁業永續基金會執行長林愛龍、罕病藝術家徐若鈞、吾思傳媒創辦人張瑋軒、2022亞運柔道金牌得主連珍羚、林口長庚家庭醫學科醫師莊海華、台大資工系副教授陳縕儂、愛女孩國際關懷協會創辦人楊怡庭、大同大學電機系副教授蕭鈞毓、新北特蒐大隊領犬員羅浩芳。



另有兩名終身貢獻獎得主，分別為歷屆十大傑出女青年協會前理事長張雪琴，以及有“飛躍的羚羊”之稱的1968年墨西哥奧運女子田徑80公尺跨欄銅牌得主紀政。





韓國瑜進場時受到現場觀眾熱烈歡迎，其中本屆十大傑出女青年選拔委員會的委員之一是前“交通部長”葉匡時，葉也曾在韓國瑜擔任高雄市長期間擔任副市長。韓國瑜與葉匡時今日難得碰見，葉舉手向韓敬禮，韓也笑著揮手回應。



韓國瑜致詞時表示，50年多年來，歷屆十大傑出女青年協會選拔了非常多優秀的女性青年，女力已經開始發揮了，女性不僅擔任過“總統”、“副總統”，“立法院”113席“立委”當中，高達48位是女性，佔了42%，女性在各個領域都開始發光發熱，女力崛起，讓我們一起打造更美好的台灣。