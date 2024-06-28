峇里島破獲網路詐騙集團　103人都是台灣人

台“外交部”呼籲民眾，切勿抱持僥倖心態赴海外從事不法行為。（中評社 資料照） 中評社台北6月28日電／印尼峇里島移民局27日在一棟別墅逮捕上百名涉嫌網路詐騙犯罪的外國人，共103人都是台灣人。印尼移民署表示，查獲多台電腦和手機，懷疑這群人涉嫌網路犯罪，正在調查中。



台駐印尼代表處已協調印尼提供台籍犯嫌名單，將派員赴峇里島進行領務探視，爭取在印尼方調查完竣後，將犯嫌遣送回台。



印尼峇里島移民局日前逮捕逾百名涉嫌網路犯罪的外國人，原本指出有14個台灣人，但經查發現103人全是台灣公民，並已扣留400多台手機及電腦。



印尼移民署今天召開記者會表示，26日在峇里島一棟別墅逮捕了103名台灣人，他們涉嫌違反居留規定及網路犯罪，目前已暫時安置在拘留所。記者會上，多名台灣人身穿背心，臉部朝向牆壁，背對印尼媒體的鏡頭，站在官員後方。這是印尼當局舉辦破案記者會時的慣例。



印尼移民監督和執法局長薩法爾（Safar Muhammad Godam）表示，從現場搜到的電腦和手機數量研判，這103人涉嫌網路犯罪，其中有12名女性和91名男性，他們入境是使用落地簽證和訪問居留證等。在對外國人的監視過程中，警方獲得多個證據，其中包括450台手機、多台電腦、列印機、發電機等。



印尼移民署指出，這項逮捕行動是從26日10時開始，該團隊先是對一棟別墅進行監控，直至17時，出動逮捕這103名外國人，目前已扣押證據，並將外國人安置在拘留中心。

