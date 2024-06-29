提高赴陸旅遊警示　林壽山：莽動將走向戰爭

國民黨前“立委”、壽山文化基金會董事長林壽山。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月29日電（記者 蔣繼平）陸委會將大陸旅遊調升“橙色警示”，建議避免非必要旅行。中國國民黨前“立委”、壽山文化基金會董事長林壽山接受中評社訪問表示，民進黨政府是為了反應而反應，莽動，對兩岸只會火上加油，不僅增加台海戰爭風險，甚至可能加速大陸宣布ECFA第三次限縮的來臨，軍事已經繃很緊，經濟也將面臨嚴峻考驗，兩岸敵意螺旋的螺絲越轉越緊，絕非好事。



林壽山，美國波士頓大學都市行政碩士、哈佛大學費正清研究中心東亞所副研究員。曾任三屆高雄市議員、兩屆“立法委員”。目前是壽山文化基金會董事長。



大陸日前公布“懲治台獨22條”，最嚴重可判處死刑。陸委會27日宣布赴陸港澳旅遊警示燈號由黃色轉為橙色燈號，但稱此舉不是反制措施，是為了提醒及保護民眾。



“民進黨怎麼經常說反話？”林壽山表示，大陸針對“台獨”的立場不是衹有現在而已，而是一貫的立場作法，現在進一步進行法律規範，其實也是一種“提醒”，避免踩到紅線，針對的也是極少數“台獨”份子。但台灣官方卻把大陸的“提醒”轉為赴陸旅遊警示，反過來恐嚇台灣民眾去大陸旅遊很危險，還理直氣壯說是要提醒及保護台灣民眾，真的是被人看破手腳。

