朱立倫赴屏東宣講　蘇清泉號召500人到場

國民黨屏東縣黨部29日在屏東市舉辦“第三波民主改革-國會改革說明會”湧入將近500人。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東6月29日電（記者 蔣繼平）藍、綠近期輪番下鄉宣講“國會”改革，拚場也拚人氣。中國國民黨29日下午來到屏東縣舉辦“第三波民主改革-‘國會’改革說明會”，在國民黨屏東縣黨部主委、不分區“立委”蘇清泉的號召下，屏東市晶滿婚宴會館擠滿將近500人，現場氣氛熱絡，成功營造氣勢。蘇清泉持續備戰2026屏東縣長選舉，持續在地方經營，凝聚藍營基層。



國民黨屏東縣黨部29日下午3時在屏東市晶滿婚宴會館舉辦“第三波民主改革-‘國會’改革說明會”，由於是全縣第一場大型說明會，除了黨主席朱立倫到場出席宣講外，屏東縣黨部主委、不分區“立委”蘇清泉也號召將近500位鄉親到場參與，許多黨籍民代也到場出席，屏東縣議會副議長盧文瑞，率領縣議員宋麗華、許馨勻、李世淦、洪宗麒、吳慈慧、徐榮耀等人到場，黨籍屏東市民代表、各鄉鎮市黨部幹部也都率鄉親到場，現場氣氛十分熱烈。



率先進行宣講的蘇清泉，鎖定位於恆春半島的核三廠將停機、延役議題。蘇清泉表示，他去恆春核三廠把旁邊的鄉鎮長、代表會的人都找來，鄉親提出質疑，當地都同意核三廠延役，讓地方覺得很奇怪，他自己去恆春做了兩次問卷，高達7成多同意研役。他痛批“民進黨的人在台北講東講西到底有什麼意見！”獲得台下鄉親紛紛同意。



蘇清泉更指出，核三廠土地400公頃，全部放滿太陽能光電板，一年產生的電僅3.2億度，但核三廠現在一年可產生173億度，改成太陽能，產出的電連原本的核三廠零頭都不到，令人質疑這樣未來台灣真的不缺電嗎？到底有甚麼不可說的利益，讓民進黨政府執意要發展太陽能？他質詢問“行政院長”卓榮泰，卓沒有回答。



緊接著，換成朱立倫上台宣講，朱立倫強調，許多民主國家國會都有聽證權及藐視國會罪設計，也都有要求總統赴國會“國情報告”規定，完全沒有違憲疑慮，“國會”改革很重要就是“立法院”要有調查權、聽證權，但民進黨最怕這件事，怕過去弊案因此一一曝光，所以才要拚死命抵抗、拚死命抗爭。



朱立倫更說，台灣未來要發展AI產業，若要吸引海外企業投資，就必需要有充足的電力，但核三廠1號及2號機預計在明年除役，民進黨政府冒著缺電危機，也要抱著廢核神主牌。朱立倫抨擊民進黨拒絕“國會”改革，反對“立法院”走向現代化的“國會”，害怕官員在“國會”講實話，如此不負責任的執政黨，將失去選民的信任，獲得台下支持者掌聲。