中評鏡頭：屏東孔廟原為書院　建於清嘉靖

屏東市古蹟“屏東書院”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東6月30日電（記者 蔣繼平）位於屏東市的古蹟“屏東書院”，亦為孔子廟，格局雖不大，傳統工法細緻，模樣樸素瀟瀟，頗具書院特質，而建築上也頗具巧思，外側的圍牆有“文”字型的圓形窗孔，前殿通往東西蕪廂的通道則設計成“方圓”，代表“不以規矩，不能成方圓”的意思，另外“九仞宮牆”的牆字還採用特殊字體，都吸引遊客好奇。



屏東書院是清嘉慶二十年（1815年）建於福建省台灣府鳳山縣港西里阿猴街（現址為：屏東縣屏東市勝利路段）的書院，書院的功能廢止後改為屏東孔廟，1985年11月27日公告為三級古蹟，三年後（1988年）名稱改回屏東書院。屏東書院原址位於對面公園內，日據時期因配合市區改正，1938年11月18日到隔年5月進行遷建。



屏東書院的座落一如大多數書院朝向南方，主體建築由山門、正殿（講堂）、後殿等三進所組成，二側有與正殿平齊配置的護龍（廂房）。書院山門為單開間構造，正後各設一對木柱，左右山牆外側各夾以垂直磚牆，整體屋頂之燕尾脊高低錯落，饒富趣味與特色，是台灣各書院中相當正式且精彩的案例。



屏東書院的建築相當有特色，屏東孔廟大門外的照牆上書“九仞宮牆”，意指孔聖之學極其高深，必需得其門而入，才能見到“宗廟之美、百官之富”。大門口外側的圍牆有“文”字型的圓形窗孔，很有巧思。大門外側還有種植觀賞之用“金絲竹”，因竹稈紋色優美常被普遍種植於寺廟。



前殿奉祀孔子、孟子、顏子、曾子四聖，後殿奉祀孔子世祖；前殿通往東西蕪廂的通道上，外型設計成“方圓”，隱含“不以規矩，不能成方圓”的意思，形容沒有規矩，就不會有規整的方圓。



後期維護增建時也加入現代巧思，譬如門口的“屏東書院園區”，最後二字採用特殊字體。“九仞宮牆”的牆字，將右上部的雙人改成雙口，變成一個特殊字。這些小地方，都引起參觀者的好奇詢問。