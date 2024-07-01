中評鏡頭：桃園超級大南瓜冠軍比小朋友還大

得獎的超級大南瓜比站在一旁合影的小朋友還大，看起來相當壯觀。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月1日電（記者 盧誠輝）桃園市觀音區每年都會舉辦超級大南瓜競賽，今年獲得冠軍的大南瓜重達527.5台斤（316.5公斤），亞軍也重達497.5台斤（298.5公斤），得獎的超級大南瓜甚至比站在一旁合影的小朋友還大，看起來相當壯觀，也讓桃園農友開心慶豐收。



中國國民黨籍桃園市長張善政6月30日出席“桃園市西瓜評鑑暨品嚐促銷活動與觀音區超級大南瓜頒獎典禮”時開心表示，今年是桃園農作物的豐收年，他相當恭喜本次種植西瓜及南瓜的獲獎農友，也期許農友每年種植作物皆能豐碩甜美，濤市府也會持續支持農會與農友，讓桃園農業更加蓬勃發展。



除了頒獎給桃園市觀音區超級大南瓜競賽前3名得主外，張善政也頒獎表揚西瓜評鑑獎超級大西瓜5名、大西瓜11名及小西瓜11名，其中獲得冠軍的超級大西瓜重達80台斤（50.4公斤），相當不容易。活動現場除安排彩繪西瓜活動外，農會工作人員當場也把今年豐收的西瓜剖開，大方和遊客分享消暑。



桃園市農業局長陳冠義指出，這次評鑑活動主要有觀音、新屋及大園農友報名參加，桃園沿海擁有排水良好的砂質土壤，所以能孕育出個頭大、水分多且甜度高的西瓜，7月將是西瓜盛產期，歡迎市民朋友購買香甜多汁的在地西瓜，以實際行動支持桃園農產品。