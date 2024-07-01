旅行公會江百松：綠只會拿旅遊業開刀很悲觀

專營大陸旅遊業的新竹市旅行商業同業公會理事長江百松。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月1日電（記者 盧誠輝）陸委會6月27日調升大陸、香港和澳門旅遊警示燈號為橙色（避免非必要旅行）。專營大陸旅遊業的新竹市旅行商業同業公會理事長江百松接受中評社訪問表示，民進黨政府口口聲聲說要保護台灣人民，但實際上卻是處處在恐嚇威脅台灣的老百姓，只要兩岸遇到問題就拿最弱勢的旅遊業者開刀，讓他對未來4年的兩岸關係相當悲觀。



江百松感嘆，他對未來4年的兩岸關係相當悲觀，也不認為兩岸觀光旅遊有機會在賴清德任內開放，甚至未來進一步將大陸旅遊警示燈號調升為紅色都是很有可能會發生的事情，所以他呼籲想去大陸觀光旅遊的民眾，趁現在能去趕快去，要不然不知道民進黨政府接下來還要搞出什麼花招？



江百松，從事旅行業超過24年，2000年成立竹企旅行社，專營大陸旅遊事業，赴陸超過400趟，跑遍大江南北，該公司目前為台胞證一級代理中心，現任新竹市旅行商業同業公會理事長、中華兩岸旅行協會副理事長、竹竹苗區域觀光聯盟總召集人、竹企旅行社總經理。



江百松指出，在陸委會公布前，全台各地的旅行公會都已陸續收到消息，也有人嘗試去和陸委會溝通，希望還能有轉圜餘地，但因為這已經是既定的政策了，所以誰去說都沒用，這是民進黨政府針對大陸日前公布的“台獨”22條意見的反制措施，但這樣的作法只會讓兩岸人民的距離越來越遠。



他透露，7月中旬將在台北舉辦兩岸夏季旅展，但現在已經因為兩岸氣氛不好受到影響，主辦單位原本有邀請約250位大陸各省的旅遊業者和代表來台參展，但在陸委會公布調升大陸旅遊警示燈號後，就有受邀的大陸旅遊業者主動告知這次不來參展了。



江百松認為，旅遊警示燈號橙色就是“非必要勿前往”，這對台灣旅遊業者是很大的打擊，尤其是在暑假前夕宣布，就彷彿是夏日雪般，讓台灣旅遊業者看不到陽光。民進黨政府口口聲聲說要保護台灣人民，但實際上卻是處處在恐嚇威脅台灣的老百姓。