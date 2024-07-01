江百松語中評：天災人禍 台旅遊業雪上加霜

專營大陸旅遊的新竹市旅行商業同業公會理事長江百松。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月1日電（記者 盧誠輝）陸委會6月27日調升大陸、香港和澳門旅遊警示燈號為橙色（避免非必要旅行）。專營大陸旅遊業的新竹市旅行商業同業公會理事長江百松接受中評社訪問表示，天災與人禍讓台灣觀光旅遊產業面臨人才荒的困境，未來台灣觀光旅遊人次只會不斷下修。



江百松，從事旅行業超過24年，2000年成立竹企旅行社，專營大陸旅遊事業，赴陸超過400趟，跑遍大江南北，該公司目前為台胞證一級代理中心，現任新竹市旅行商業同業公會理事長、中華兩岸旅行協會副理事長、竹竹苗區域觀光聯盟總召集人、竹企旅行社總經理。



江百松指出，台灣觀光旅遊產業現在面臨最大的困境是找不到人才，過去經過新冠疫情打擊，當時被迫或主動離開旅遊產業的從業人員不願再回來，現在新的生力軍也不願踏入旅遊產業，因為不確定性太高，只要一個天災或政策，就可能讓觀光旅遊產業損失慘重。



他提到，2003年SARS的時候，大約只維持約半年的時間就平息了，所以當時台灣的觀光旅遊產業還能很快就復甦，但這次新冠疫情不一樣，持續了長達3年的時間，而台灣的觀光旅遊產業本來就很脆弱，完全禁不起這樣的打擊。

