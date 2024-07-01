中評關注：賴認養浪犬拚親民　跟進蔡英文

賴清德（左）與民進黨屏東縣長周春米參訪動物之家時體驗替小狗刷毛。（屏東縣政府提供） 中評社屏東7月1日電（記者 蔣繼平）上任不到兩個月的賴清德沒有蜜月期，受到民調下滑影響，到南台灣綠營執政縣市取暖，昨日在屏東縣動物之家揭牌還當眾宣布要領養流浪犬，主打毛小孩議題，看起來是打算營造親民形象，有意學習愛貓愛狗的蔡英文模式來操作。



屏東縣動物之家6月30日由賴清德、“總統府”祕書長潘孟安、屏東縣長周春米等人共同揭牌啟用，主要為犬貓收容、寵物醫療、美容、行為訓練及野生動物救傷功能的生命教育園區。賴清德當場率先認養一隻因捕獸夾截肢的流浪犬“斑斑”，並宣示台灣要做友善動物的表率。



賴清德選擇這時候來到南部走訪，其實有脈絡可循。上任滿月不久的賴清德，可說是沒有蜜月期，根據台灣民意基金會6月19日公布的最新民調，賴清德聲望跌破5成，相較上個月重挫9.8個百分點，相當於流失200萬人的支持，出現嚴重警訊。



南部是綠營大票倉，屏東縣長期都是民進黨執政，賴的好兄弟，府秘書長潘孟安之前連任兩屆屏東縣長，潘順利交棒給現任屏東縣長周春米，賴、潘、周都同屬新潮流，因此才會“精心安排”軟性的“寵物話題”來進行視察及揭牌，透過與寵物互動、關心寵物、更領養寵物，要來做形象宣傳。



寵物受到年輕人喜愛，也是中間選民相當關注的話題，很多新一代不婚不生，卻願意養寵物，稱作“毛小孩”，當作家庭一份子。蔡英文任內就十分會操作寵物議題，2012年領養勘災時被發現的幼貓“蔡想想”，2015年在台東鳳梨田領養流浪的橘貓“蔡阿才”。2016年領養3隻退役導盲犬Bella、Bunny、Maru，後來又領養樂樂、旺萊。蔡卸任後在社交平台的發文仍常以寵物為主題。



賴清德一上任就發動對內、對外全面對抗，種種不利因素導致民調聲望下滑，這次下鄉走訪南部綠營執政縣市，除了博暖，另一方面也是從內政議題來尋找正面發展，因此參訪屏東縣動物之家時，賴清德突然說要領養寵物，還說要台灣要當全世界友善動物的表率，就有這層涵義。



另外，賴清德似乎也在借鏡蔡英文任內養狗養貓的方式，來營造親民的形象。畢竟，蔡英文臉書追蹤人數就有高達318萬人，賴清德卻僅有94萬追蹤者，相比之下是有很大落差的，粉絲數量對於網路世界的影響力仍有一定參考價值。