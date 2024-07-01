中評關注：藍修選罷法　朱立倫保主席大位？

國民黨主席朱立倫。（國民黨文傳會提供） 中評社台北7月1日電（記者 楊騰凱）“立法院”內政委員會本周排審中國國民黨團提出的《公職人員選舉罷免法》修正草案，準備提高“立委”、縣市長等公務員的罷免門檻。由於提案藍委許宇甄身兼國民黨組發會主委引發連想，該修法是否為了穩住國民黨主席朱立倫的連任之路？



現行選罷法規定，雖然上任一年內不能罷免，但仍可以發起連署，待上任滿一年後再送案。最後罷免開票，只要同意票多於不同意票，且同意票數達原選舉區選舉人數四分之一以上，即為通過。



“立法院”內政委員會本周四排審選罷法修正案，其中由許宇甄領銜提案修正選罷法第75條與90條，大幅提高罷免門檻，包括要求公職人員上任一年內不得發起罷免連署，並新增規定同意罷免票必須高於當初的當選票，以免少數民意否決多數民意。



近期綠營作勢要對藍委發起罷免大戰，對中國國民黨籍基隆市長謝國樑的罷免連署已風風火火展開，使得不少藍委在“立院”質詢的表現略有收斂，以免過度激起選區的藍綠對立，讓綠營有見縫插針的機會操作罷免。為了避免罷免案像一把架在藍委們脖子上的鍘刀，影響“立院”攻防戰力，修正選罷法對藍營可謂勢在必行。



尤其，目前“立法院”總席次113席，國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席，無黨籍2席。國民黨只要被罷掉幾席，政局就豬羊變色。



雖然也有部分綠委被點名可能被罷免，是藍營可以反制的對象，但民進黨目前掌握“中央”執政，大把資源在握，國民黨則家徒四壁，如果藍綠要展開遍地烽火的罷免大戰，藍不見得佔優勢。因此，透過修法方式提升罷免門檻，避免大打割喉戰，對藍營來說可能才是投資報酬率更優的選擇。

