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13陸機艦圍台 距鵝鑾鼻僅38浬
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2024-07-01 12:21:07
大陸解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（圖：台軍方提供）
中評社台北7月1日電／台軍方今天表示，昨天清晨6時到今天上午6時止，偵獲大陸軍機6架次（其中進入西南及東南部空域直升機2架次）、軍艦7艘次，持續在台海周邊活動。從軍方公布航跡圖顯示，有2架次直升機現蹤台灣西南、東南部空域，距離台灣南端的鵝鑾鼻僅38.95浬。
台灣軍方表示，已運用任務機、艦及岸置𢝵彈系統嚴密監控與應處。
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