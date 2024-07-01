游智彬：賴把全島軍事化　子彈綁在人民身上

新黨桃園市政顧問游智彬。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月1日電（記者 張嘉文）苗栗有宮廟接到軍方“彈藥預屯點支援協定書”公文，引發附近居民恐慌。新黨桃園市政顧問游智彬對此向中評社表示，“賴政府”現在就是要把全島軍事化，把子彈綁在人民的身上。很多宮廟周邊都是人口密集地，當宮廟也變成軍事設施的一部分，真的發生戰爭時，要害死多少平民才甘願？



游智彬強調，賴清德現在的策略就是完全不想和大陸對話，就是要鬥到底，但賴這樣的個性害死他自己就算了，他現在是領導人，一人闖禍，全民要買單，這種倒行逆施的做法，相信沒有人可以接受。



苗栗縣銅鑼鄉至少3座宮廟最近接獲苗栗縣後備指揮部“彈藥預屯點支援協定書”公文，主旨函請宮廟協助簽訂彈藥預屯點支援協定書，公文內容曝光，讓部分民眾人心惶惶。後備指揮部後續則澄清強調演練運用，並無實質放置彈藥，但已引發議論。



游智彬今天接受中評社訪問時對此表示，這是所謂將帥無能，累死三軍，軍方現在是亂了套，想要盡快做好戰爭準備給賴清德看。但如果連宮廟都要擺軍方彈藥，那還得了，發生戰爭時宮廟會變成遭轟炸的目標，難道“賴政府”為了搞“台獨”，不放過台灣人民，連神明也不放過？



游智彬提到，國際法明定宗教信仰場所不可做為軍事用途，但如果宮廟成為軍方彈藥的囤放點，一旦發生戰爭就會成為軍事目標，有可能被轟炸，再加上台灣許多宮廟周邊都是人口密集處，這些狀況一發生，他想問“賴政府”，要死多少人才甘願？



游智彬認為，現在兩岸都是在情緒對抗，在吵架，但最惡劣的是“賴政府”並沒有把人民放在心中，否則不會一天到晚去挑釁大陸，一天到晚提新“兩國論”的“兩國互不隸屬”，分明就是要叫大陸實施制裁，那就變成大陸制裁賴清德，而賴清德制裁台灣人民。



游智彬說，“賴政府”的行為就是把人民推到前線，把子彈綁在人民的身上，推去給大陸打，把人民綁上炸彈推向台灣海峽，這個不叫惡劣，就有什麼比這個惡劣的呢？