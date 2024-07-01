江啟臣促清水眷村園區活化　重現貴州榮眷史

江啟臣會勘清水眷村文化園區活化工程進度。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月1日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣今天會勘“台中清水眷村文化園區”修復工程計劃進度，該園區為全市保存規模最大的眷村聚落，前身為空軍信義新村，居住的榮民多來自貴州，活化工程分四期，目前一期完工，二期施工中，江啟臣協助市府爭取第三期工程經費補助，強調園區連同一旁港區藝術中心，文化廊帶完整，籲請中央支持，重現眷村文化歷史風華。



“台中清水眷村文化園區”，是原空軍眷舍信義新村，為軍方核定全台13處“老舊眷村文化保存區”之一，占地6萬6544平方米，園區保留了多座眷村建築，目前由台中市政府管理，並展開四期修復活化工程，第一期工程2019年完工；第二期工程現正按照規劃進行中，預計2026年完成，目前市府擬爭取第三期工程計劃“中央”經費補助，江啟臣1日辦理會勘協助爭取。



江啟臣指出，台中是人文薈萃的文化城，無論史前遺址，以及清代、日據時期的文化遺址，乃至國民政府來台後的建設，包含今日會勘的眷村文化，如此多元的歷史文化可以窺見台中在城市發展的種種歷程，也是台灣社會發展的縮影。眷村文化是大時代下的產物，清水眷村不只要善加保存維護，更應該大力傳承推廣。



江啟臣提到，園區改善工程共分四期，第三期工程計劃市府已函文至“文化部”，由於範圍大、經費也較高，總經費預估新台幣4.01億元，希望爭取“文化部”補助約2億50%，讓清水眷村改善計劃得以延續，他並邀求軍方針對日後營運，應透過分潤機制協助台中市政府，現在已有屏東“勝利新村”、雲林“建國新村”的營運經驗，對於合作開發方式“國防部”應該與市政府妥善溝通。



清水眷村園區前身是信義新村，榮民多是貴州來台，在1949年國民政府遷台後，空軍發動機製造廠亦從貴州省大定縣遷往台灣，並接收當時在清水的日軍燃料廠與宿舍區，改制為“空軍金工發動機製造廠”，宿舍區於後被稱為“信義新村”，原本既有的宿舍經修復改建後，逐漸形成了42戶的規模，而住戶多為發動機製造廠及降落傘修製廠員工。