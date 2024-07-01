環太軍演模擬擊沉陸艦　鄭繼文：美非常焦慮

亞太防務雜誌總編輯鄭繼文。（中評社 資料照） 中評社台北7月1日電／美國主導的2024環太平洋軍事演習現正進行中，期間重點項目之一，是以實彈擊沉排水量4萬噸的“塔拉瓦號”兩棲突擊艦，有觀點認為，此舉在模擬擊沉中國兩棲艦。對此，資深軍事專家、《亞太防務雜誌》總編輯鄭繼文6月30日在政論節目認為，對美國而言，中國已構成系統性威脅，從在各種領域卡中國“脖子”，到這次演習模擬擊沉中國兩棲艦，都顯示美國非常焦慮。



鄭繼文6月30日在政論節目《環球大戰線》表示，目前美國海軍的最大對手就是解放軍海軍，“我認為不只是這次演習呈現出來”，且不只海軍，中國在包括火箭軍、空軍在內的整體軍事力量提升，對美國都是前所未有的威脅；他解釋，美國人認為的威脅並非只是“船有多少”，他們更擔心的是未來發展。



鄭繼文說，美國非常清楚，中國的軍事科技大部分都掌握在自身手中，小到芯片、材料，大至動力、指管通勤系統都是如此，且除了武器載台，相關配套體系也愈發完善，如通訊、遙測衛星等，這對美國而言，可說是“系統性威脅”。他指出，美國現在無法予以阻止，這使得中國軍事發展有無限潛力，只要持續有充裕的資金，假以時日，美軍的世代優勢會蕩然無存。



鄭繼文表示，因此這幾年可以看到，美國在許多關鍵科技領域，如半導體、AI技術等持續卡中國脖子，因為這是它目前還能掌握的優勢，要是再失去，美國的軍事科技就有被反超的可能，但從中國航母、軍機發展一一趕上可看出，這種“卡脖子”行為很難成功。



鄭繼文說，美國的焦慮非常嚴重，從這次演習擊沉和中國兩棲艦差不多噸位的靶船，到邀情盟友大談中國相關話題，“這都其來有自”。