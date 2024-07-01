邱俐俐就任苗栗副縣長　感謝鍾東錦知遇之恩

邱俐俐今日接任苗栗縣副縣長，國民黨中央委員許慧琴特別獻花祝賀。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗7月1日電（記者 盧誠輝）無黨籍“立委”陳超明辦公室執行長邱俐俐今日就任苗栗縣副縣長，她在就職茶會中表示，感謝苗栗縣長鍾東錦的知遇之恩，她是一個只知低頭做事的人，希望給她更好的空間，落實執行縣府的理念和政策，提供鄉親更美好的生活環境。



邱俐俐接任副縣長，苗栗縣府就舉辦茶會歡迎，縣府2樓副縣長辦公室外，排滿祝賀花籃，包括無黨籍苗栗縣鍾東錦、陳超明、中國國民黨中央委員許慧琴、民眾黨苗縣黨部主委馮啟彥、18鄉鎮市長、縣農會及各鄉鎮市農會的“三巨頭”理事長、常務監事、總幹事、各民間團體等人都到場祝賀。



邱俐俐曾任職於美商陶氏化學、敦品化學等公司，後擔任陳超明“立委”“國會辦公室”執行長長達十多年，熟悉“中央”各部會也與許多部會首長建立良好人脈關係，在地方更勤跑基層，協助陳超明為苗栗縣爭取“中央”資源，包括拱天宮、秋茂園、新埔車站、台鹽精鹽廠與打造海岸觀光廊帶等，長期協助推動地方觀光建設與重大法案政策。



邱俐俐指出，感謝縣長鍾東錦的指派和邀任，她才能履新，在擔任“立委”陳超明“國會辦公室”主任期間，她經常與“中央部會”溝通協調法案及相關案例，她有這方面的經驗，將全力以赴推動縣政，為縣長分勞解憂，為百姓謀福造利，她是一個只知低頭做事的人，希望給她更好的空間，落實執行縣府的理念和政策，提供鄉親更美好的生活環境。



鍾東錦則希望借重邱俐俐豐富的公共服務背景、完備的工作經歷，以及邱與“中央部會”、地方政府和基層民眾良好的互動關係，並在最短時間充分掌握社會脈動。鍾東錦期許邱俐俐擔任副縣長後能大展長才，同心協力帶領苗栗縣府團隊更上一層樓，引領縣政邁向新的里程碑。



陳超明說，在鍾東錦競選縣長時，就再三點名要邱俐俐出任副縣長，真是慧眼識英雄。過去他和邱俐俐關係密切，眾所皆知，邱從年輕時就一路陪伴他到現在，一起奮鬥打拚，不管成功失敗，邱永遠在旁邊扶助與協助他。今天他懷著非常不捨的複雜心情來祝福邱俐俐，相信邱未來一定能為苗栗爭取更多建設經費，為地方好好服務。