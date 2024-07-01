民眾黨馮啟彥：“賴政府”只會蠻幹不尊重地方

台灣民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗7月1日電（記者 盧誠輝）苗栗縣銅鑼鄉多間宮廟最近接獲苗栗縣後備指揮部“彈藥預屯點支援協定書”公文，引起當地人居民人心惶惶。台灣民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥接受中評社訪問表示，中央現在凡事都只會蠻幹，完全不尊重地方政府，搞得好像兩岸隨時就要開戰一樣，全民皆兵，實在非常不應該。



馮啟彥，台灣大學醫學院學士，曾任台大醫院外科住院醫師、總醫師及兼任主治醫師，現為苗栗大千綜合醫院外科部主任。2020年加入台灣民眾黨，曾任民眾黨高雄市黨部主委，現為民眾黨苗栗縣黨部主委、民眾黨票選中央委員。



馮啟彥強調，現在中央很多政策都不事先做協調溝通，讓很多苗栗鄉親都很不滿與失望，中央不應該凡是只會蠻幹，應該要多尊重地方的意見，現在搞得好像兩岸隨時就要開戰一樣，全民皆兵，讓民眾相當恐慌。



馮啟彥認為，民進黨政府現在最大的問題就是不夠公開透明，什麼事想怎麼幹就怎麼幹，但可曾想過地方老百姓的心情與心聲？他呼籲民進黨政府推行任何政策前，都應多傾聽民意，若能事前先做好溝通協調，就不會引起那麼大的民怨。



對於無黨籍“立委”陳超明辦公室執行長邱俐俐接任苗栗縣副縣長一職。馮啟彥相當恭喜邱俐俐，他指出，邱俐俐過去在地方的風評非常好，很多苗栗鄉親都經常看到邱奔走地方的身影，對邱都非常肯定，他相信邱未來一定能全力協助無黨籍苗栗縣長鍾東錦，讓苗栗的縣政能做得更好，更往前推進。