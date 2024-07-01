郭正亮：大陸若在高雄港執法　台海巡怎辦

郭正亮。（截自“國際直球對決”YouTube畫面) 中評社台北7月1日電／大陸4艘海警船於6月25日直驅金門海域，一度逼近金湖，距離5海浬。前“立委”郭正亮表示，中國大陸若在高雄港執法，全世界都看到了，到時我們的海巡要怎麼辦？



郭正亮6月30日在政論節目《國際直球對決》中表示，CSIS認為中國大陸對台灣衹有封鎖跟隔離，其中大陸對台灣採取隔離策略，主要是凸顯內政相關的法律落實在台灣，就好像《海警3號令》要落實，對岸也在選擇適當的機會。郭正亮認為，這就是“聯合利劍－2024B”了，因為大陸並不是沒有軍艦，軍艦是在第二線，還有海警跟海上民兵。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮點出，大陸主要是落實或考驗，在周邊海域的國家會不會聽從它的指揮？比如日本、韓國要去高雄港，就要聽從它的指示，就表示它代表一個政府機關。郭正亮推估，貨輪、客輪都會聽從它的指示，沒有人會找麻煩。



郭正亮指出，重點是台灣要如何干預，因為這裡會變成兩個權威，台灣政府要有所表示，不然就會陷入一個事實的狀態，就是誰在執法。在金門、馬祖那邊，大家沒看到就算了，可是在高雄港執法，全世界都看到了，因為路過的船那麼多，所以各國的船就會看到是誰在執法。倒不是說中國大陸真的要讓台灣能源進不來，而是要凸顯它有執法權，到時我們的海巡怎麼辦。