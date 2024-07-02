中評關注：修選罷法藍白不同調　考驗韓國瑜

“立法院長”韓國瑜與國民黨團總召傅崐萁。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月2日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團提出《公職人員選舉罷免法》修正草案，提高“立委”、縣市長等民選公職的罷免門檻，盼透過修法降低來自綠營的罷免攻勢。但台灣民眾黨表態不支持藍營修法，藍白聯軍生變，“立法院長”韓國瑜是否會出手，值得關注。



本屆“立法院”，國民黨團有52席“立委”，加上無黨籍高金素梅、陳超明兩席友軍，泛藍共來到54席，而民進黨51席，台灣民眾黨8席。只要藍白聯手，“立院”表決大戰將無往不利，包括前段時間激烈對抗的“立法院”改革相關法案，就是在藍白聯手的情況下過關。



但藍白聯手的態勢，在選罷法修法一事上出現變數。因若按照藍營版本通過，提升罷免門檻，獲利的終究還是國民黨陣營，讓他們更有資本可以守住目前的“立院”多數局面。從台灣民眾黨角度考量，“立院”改革法案還可以擴大監督制衡力道，因此支持修法的正當性比較充足。反之，此次若支持國民黨修選罷法，會被說是為國民黨作嫁，畢竟民眾黨8席“立委”都是不分區，沒有罷免問題。



民眾黨這段時間以來均強調要有自己的主體性，合作修“國會”改革法案即被綠營抹為“小藍”，如果再藍白合修選罷法，鞏固藍委席次，只怕未來會更難甩掉小藍標籤。因此藍白聯軍最後若在選罷法修法一事上拆夥，民眾黨的苦衷並不難理解。



當民眾黨選擇走自己的路，韓國瑜這方的壓力勢必會上升，倘若失去白營的奧援，導致藍營提案都被打回，“立法院”議事攻防的變數就會增加，讓韓國瑜難以發揮，不利他拚出一張亮眼的院長成績單。



尤其韓國瑜近來展現的態度，就是希望全力衝刺民生法案，為老百姓做事，但倘若罷免門檻無法如藍營所願提高，明年開始罷免戰烽火連天，朝野氛圍全面轉向對立與衝突，非藍軍所樂見的。

