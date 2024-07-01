許淑華赴慈祐宮感謝捐贈偏鄉　韓國瑜現身

松山慈祐宮捐贈2輛巴士協助仁愛鄉改善交通，南投縣長許淑華前往頒發感謝狀，韓國瑜、藍委徐巧芯、游顥等人也出席。（照片：南投縣政府提供） 中評社台北7月1日電／為感謝財團法人台北市松山慈祐宮捐贈2輛幸福巴士，協助南投縣仁愛鄉改善交通，中國國民黨籍南投縣長許淑華1日下午由仁愛鄉長江子信、縣議員林庭秝等人陪同，前往慈祐宮頒發感謝狀，並由慈祐宮董事長陳玉峰代表接受，包括國民黨籍立法院長韓國瑜、國民黨籍立委徐巧芯、游顥、台北市松山區長鄭朝元也到場共襄盛舉，把愛做大，冠蓋雲集，陳玉峰承諾今年再捐2部幸福巴士給仁愛鄉，場面溫馨。



為改善偏鄉交通，去年10月台北市慈祐宮捐贈南投仁愛鄉2部幸福巴士，許淑華說，這份愛心令人感佩，民眾也得到更便捷的運輸服務。



為表達感謝，許淑華率仁愛鄉長江子信、縣議員林庭秝、鄉民代表會主席洪文全、副主席陳秝秀及多位村長鄉親前往拜會，並頒贈感謝狀，表達謝意，同時希望拋磚引玉，喚起各界關心，用行動改善偏鄉交通。



江子信表示，仁愛鄉幅員廣大，又位處偏遠，部落分散，公共運輸涵蓋率偏低，鄉親就醫、洽公、學生上學，雖有補貼支持客運服務，但仍無法滿足偏鄉需求，感謝慈祐宮善行義舉，提升村落運輸能量，目前兩部幸福巴士已投入都達線、和親愛線服務，鄉親都非常感謝。



陳玉峰表示，慈祐宮長期參與公益服務，看到偏鄉交通需求殷切，在瞭解仁愛鄉公所需求後，去年董事會最終決議捐贈2部9人座幸福巴士，但仁愛鄉長江子信反映該鄉仍有2條路線無幸福巴士，長者就醫不便，因此今年董事會再度追加捐贈2部幸福巴士，希望能緩解偏鄉長者交通需求，提升仁愛鄉民生活品質。