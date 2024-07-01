馬辦：賴清德主張“兩國”就裁撤陸委會

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社 資料照） 中評社台北7月1日電／馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，梁文傑是陸委會副主委，如果還公開把中國大陸當成“另一個國家”，陸委會就失去存在的理由，建議梁主動辭職，同時也要建議賴清德裁撤陸委會，不要再尸位素餐，浪費納稅人的錢。



賴清德520上任後，四度談及“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”。陸委會副主委梁文傑今日上午接受《POP撞新聞》廣播節目訪問表示，要叫它“兩岸”或叫“‘中華民國’和中華人民共和國”也好，意思是一樣的，實質上是“兩個國家”。



蕭旭岑表示，“中華民國憲法”規定的很清楚，台灣和大陸同屬一個國家，我們是“一中憲法”，兩岸是統一前的特殊狀態，他無法接受政務官一手拿人民的稅金，轉頭就把“憲法”條文棄如敝屣，連自己的單位存在的價值都不尊重。



蕭旭岑說，“華獨”是沒有意義的名詞，“賴政府”不要牽拖，把不支持“台獨”的人和走“台獨”路線的“賴政府”混為一談。“中華民國憲法”反對的是“台獨”，“台獨”危害兩岸安全，抵觸台灣人的利益，真愛台灣的人應該要唾棄“台獨”路線，不要再扯東扯西。



蕭旭岑強調，九二共識是保護兩岸關係的搖籃，如果不想講這四個字，就直接談“中華民國憲法”的“一中原則”。他無法理解，也不能接受掌握行政權力與話語權的人士，完全避談“中華民國憲法”的規定，只用似是而非的言論，來混淆民眾的視聽。



蕭旭岑表示，“憲法”是“國家”根本大法，賴清德對著“憲法”宣誓就職後，馬上就公開說出“違憲”的“新兩國論”，還刻意連講四次，置台灣人安危不顧，只會指責大陸反應過度，有助於解決當前危機嗎？



蕭旭岑指出，賴清德以及“賴政府”官員，不斷拿馬英九背書，非常奇怪，馬八年任內，備戰但不求戰，也不引戰。什麼都要拿馬英九背書，怎麼不學馬英九的一中原則與九二共識，還一直搞“台獨”？