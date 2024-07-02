宮廟屯彈藥？綠營樂成宮董座何敏誠：不宜

樂成宮董事長何敏誠。（中評社 資料照） 中評社台中7月2日電（記者 方敬為）台灣近期有宮廟接到軍方“彈藥預屯點支援協定書”公文，引發話題。台中市旱溪媽祖廟樂成宮董事長、前民進黨籍市議員何敏誠接受中評社訪問表示，宮廟是宗教場所，是民眾的信仰中心，不宜有軍事活動介入，加上彈藥屯放可能有安全疑慮，因此後續若接到相關公文，基於以上理由，恐怕無法同意軍方協調。



何敏誠，民進黨籍，曾創下連任七屆台中市議員紀錄，2022年不再爭取連任，並出任台中樂成宮董事長。何的父親為民進黨創黨大老、連任三屆台灣省議員何春木，弟弟是台中小英之友會會長、前台聯黨“立法委員”何敏豪。何家是原台中市區重要綠營派系。



苗栗縣後備指揮部6月17日函文，主旨函請宮廟協助簽訂彈藥預屯點支援協定書，近期內容曝光，苗栗縣銅鑼鄉至少3座宮廟接獲公文，部分民眾人心惶惶，疑慮彈藥庫就在家旁邊，後備指揮部澄清強調演練運用，並無實質放置彈藥，引發議論紛紛。



針對苗栗宮廟接到彈藥預屯點協調公文，何敏誠表示，樂成宮方面並無接到相關公文，即使接到來文，廟方也沒有多餘空間能夠屯放彈藥，所以無法同意軍方將彈藥屯置於廟內。



何敏誠說，站在廟方立場，他認為，軍方不宜介入宮廟，宮廟是宗教場所，是民眾的信仰中心，不宜有軍事活動介入，要廟方勞軍、提供資源贊助都可以幫忙，但是在宮廟進行軍事部署，甚至彈藥具有一定程度的危險性，有安全上的疑慮，且廟的位置經常是在人口稠密之處，軍方的規劃不恰當。

