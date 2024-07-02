中評關注：台中藍綠市長人選拚曝光各顯神通

江啟臣辦會勘與蔡壁如同框。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月2日電（記者 方敬為）2026台中市長選舉將由新人競爭，國民黨方面包括“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔被視為可能人選，民進黨則是“立委”何欣純、蔡其昌被點名，又以江、楊、何最為積極。3人不約而同在1日辦理建設會勘，江啟臣直搗海線合體民眾黨台中市政顧問蔡壁如；楊瓊瓔則與同黨“立委”共同會勘，壯大聲勢；何欣純則回防選區，爭取當地捷運路網，各顯神通。



國民黨台中市長盧秀燕2026年將屆滿卸任，屆時各黨派都將由新人角逐。藍委江啟臣、楊瓊瓔等人都被視為可能的接班人選，綠委何欣純也被點名，2022年與盧秀燕競選失利的蔡其昌可能捲土重來，雖然4人都還沒正式表態，但從行程安排之中，仍可感受到明顯的布局意味。



其中，江啟臣、楊瓊瓔、何欣純的動作相對積極，3人最近經常跨選區活動，無論是舉辦活動、出席公開行程或是辦理會勘，大台中各地都有機會見到3人的身影，蔡其昌則多在選區內出沒。



“立法院”交通委員會1日辦理台中市交通建設會勘，何欣純以交通委員的身分出席，爭取選區內的交通建設；楊瓊瓔則跨委員會出席，並與台中藍委顏寬恒、黃健豪、羅廷瑋同場；江啟臣同一時間則在台中清水區會勘眷村文化園區活化工程進度，並與台中市政顧問蔡壁如合體。



值得注意的是，江、楊、何3人拚曝光各有手段。江啟臣持續強化與盧秀燕的聯繫，會勘過程中與受到盧秀燕延攬入市府的蔡壁如互動熱絡，並以“副院長”的身分替市府協調爭取“中央”工程經費補助款，同時直搗潛在對手蔡其昌的選區。

