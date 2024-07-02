陳超明：宮廟放彈藥恐違國際法　怕成砲灰

苗栗縣無黨籍“立委”陳超明。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗7月2日電（記者 盧誠輝）苗栗縣銅鑼鄉多間宮廟最近接獲苗栗縣後備指揮部“彈藥預屯點支援協定書”公文，引起當地人居民人心惶惶。無黨籍“立委”陳超明接受中評社訪問認為，軍方的作法恐已違反國際法，在不必要的時候製造全民恐慌，實在很不應該，未來他將在“立法院”強力監督此事，否則現在存放彈藥的地方，未來就會變成是砲灰的地方。民意很清楚，就是要和平不要戰爭。



陳超明，政治大學公共行政學士，5連霸“立委”，曾任苗栗縣議員、台灣省議員與任務型“國大代表”，1998年首次參選第四屆“立委”當選，2024年以近8萬票（56.85%）當選第十一屆“立委”。



陳超明表示，苗栗後縣後備指揮部發的公文已引起當地居民恐慌，許多地方人士都要求他在“立法院”要捍衛苗栗鄉親的權益，不要讓宮廟成為存放彈藥的地方，現在地方民意的聲音很清楚，就是要和平不要戰爭。



他指出，苗栗縣銅鑼鄉是很純樸的鄉村，轄內有銅鑼科學園區，許多半導體科技大廠都在園區內，實在不懂軍方為何要選定在銅鑼鄉的宮廟存放彈藥？難道其他縣市就沒有需要？軍方一紙冷冰冰的公文就要宮廟配合，完全不顧附近居民的感受。



陳超明質疑，軍方為何要偷偷摸摸地發函給宮廟？地方政府卻完全不知情，還得看到新聞報導才知道此事，這種作法未免也太鴨霸，一點也不尊重地方政府，難道是有什麼不可告人的事情正要發生？



他說，“中央政府”要做什麼政策之前，一定要先溝通協調，讓地方政府和民眾都能真正瞭解政府的決策，而不是自己決定就硬幹到底，在不必要的時候製造全民恐慌，讓民眾有不必要的猜想與聯想，誤以為戰爭馬上就要到了，實在很不應該。

