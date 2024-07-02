藍軍拚場民調沒起色　傅建雄：要趕快調整

中國國民黨籍屏東市民代表傅建雄。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東7月2日電（記者 蔣繼平）藍綠近期下鄉宣講拚場，但根據最新民調，仍無明顯拉開。青壯世代的中國國民黨籍屏東市民代表傅建雄接受中評社訪問表示，問題應該出國民黨仍無法擺脫“不是第二選項”的困擾，下鄉宣講只拚基層，擴散太慢，接觸不到年輕族群。他認為，不管“釋憲”結果如何，藍綠對抗只會升級，設法拉起民調，之後才有正面發展。



傅建雄，中山大學政治學碩士，2018年當選國民黨屏東市民代表並連任，曾任國民黨屏東市黨部執行長。



《美麗島電子報》1日公布的民調數據顯示，民進黨的好感度為49.2%，比上月增加3.1%；反感度為40.9%，比上月減少4.1%。國民黨的好感度為34.4%，比上月增加1.5%；反感度為54.0%，比上月減少3.3%。民眾黨的好感度為34.7%，比上月增加3.1%；反感度為50.5%，比上月減少3.2%。



觀察最新民調，藍、綠下鄉宣講拚場，但藍、白仍持續膠著，無法拉開。傅建雄表示，藍白是不同政黨，但在野黨部分主張雷同，支持度會分掉，卻也是最大的危機。其實基層組織上，國民黨還是保有優勢，但未來要思考，接下來政治攻防，到底要怎麼引領風潮，甚至取回執政的可能性。



分析原因，傅建雄認為，應該還是年齡世代的差異，國民黨擺脫不掉“不是第二選項”的困擾，選民不認同民進黨，但不一定認同國民黨，所以除了下鄉宣講拼基層之外，國民黨還是必須趕快找到自己的定位，去接觸更多年輕族群，才會對拉高政黨支持度有幫助，並與民眾黨拉開，也是真的對2026、2028有正向發展。

