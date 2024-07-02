中評鏡頭：苗栗九龍山天寶寺火觀音有蛇傳說

苗栗九龍山天寶寺供奉的觀音神像被稱為“火觀音”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗7月2日電（記者 盧誠輝）近日因宮廟存放彈藥引發軒然大波的；苦主之一的苗栗九龍山天寶寺，在30幾年前也曾轟動全台，當時一條南蛇在廟內供俸的觀世音菩薩神像附近逗留，吸引全台超過3萬名信徒前往該廟爭睹風采，廟方因此還將蛇出沒的照片裱框留存，並稱此為“金龍顯跡”事件。



九龍山天寶寺位於苗栗縣銅鑼鄉九湖村，1921年建廟時就稱為“古蓮寺”，後來改名“天寶寺。”一樓供奉關聖帝君，二樓供奉觀世音菩薩，相傳過去因有人曾拍下觀音神像噴火的奇觀，加上該地在風水稱為“火龍穴”，因此被喚作“火觀音”，與苗栗縣三義鄉鳳龍山寺稱為“水觀音”的主神相對，還有信眾會同時前往禮佛，水火同觀。



1990年5月13日，一條長約2米長的南蛇突然沿著天寶寺外的供桌，爬至觀世音菩薩的神桌上，後便在廟內逗留長達32天。消息曝光後，引起全台信徒爭相湧入該廟一睹南蛇的風采，信徒將窄小的鄉道擠得水洩不通，當時為了讓雙層巴士通行，甚至還鋸掉路邊的榕樹，廟外更有攤販大做生意，讓整間寺廟宛如舉辦廟會般熱鬧。



後來根據廟方統計，光是半個月就有超過3萬名信徒湧入該廟，頓時成為全台家喻戶曉的宮廟，廟方事後為紀念此事，便在宮廟旁的管理委員會牆上，掛上數幅巨蛇盤踞在觀音菩薩與金童、玉女頭肩上的照片，廟方更將此事稱為“金龍顯跡”事件。