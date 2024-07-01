藍反制罷樑正面迎戰　不排除罷免基隆綠議長

智庫副執行長凌濤出面轉述會議內容。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月1日電（記者 張嘉文）基隆公民團體“山海公民拆樑行動”推動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑，第二階段連署門檻已達標，預計5日送基隆市選委會審查。國民黨決定正面迎戰，智庫副執行長凌濤今天傍晚表示，國民黨中央、基隆市政府和國民黨“立法院”黨團、基隆市議會國民黨團將組成“守護基隆小組”，正面迎擊所有民進黨的惡意攻擊。



凌濤也提到，未來有非常多反制的行動，後續會再做討論，但其中一項就包括推動罷免賴清德姪子、民進黨籍基隆議長童子瑋。



針對罷樑行動，謝國樑今天傍晚前往國民黨中央黨部商討對策，現場雖有大批媒體守候，但謝並未在媒體前露面。會議包含黨主席朱立倫、謝國樑、黃健庭、組發會主委許宇甄與凌濤等共10人參與，會中成立“守護基隆小組”，由黨秘書長黃健庭任召集人，基隆“立委”林沛祥、基隆市國民黨團副書記長俞參發等都是成員，之後將針對事態發展不定期開會。



凌濤在會後出面轉述表示，接下來面對民進黨惡意攻擊，守護基隆小組中的“立院”黨團、議會黨團與黨中央負責面對政治攻防，讓基隆市政府好好做事，“謝國樑專心市政，政治攻防黨中央負責”。



凌濤指出，過去一段時間大家可以看到，民進黨撲天蓋地、排山倒海的各種惡意抹黑、挑毛病，用政治操作的方式，讓基隆市府不能好好為基隆做事，謝國樑在這18個月還是推出高達2、30項的政績，把前基隆市長林右昌的五大爛尾好好收拾，這就是面對基隆市民對他的託付，最負責任的態度。

