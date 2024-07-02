中評關注：謝國樑若被罷免　藍恐有骨牌效應

基隆市長謝國樑。（中評社資料照） 中評社台北7月2日電（記者 張嘉文）基隆公民團體“山海公民拆樑行動”發起針對中國國民黨籍基隆市長謝國樑的罷免案，6月29日宣布連署已達標，本月5日將送“中選會”審查，如第二階段順利通過，二個月後進入投票階段，以2024年基隆市選舉人數30萬3939人來估算，此罷免案需要至少7萬5984票才算通過。



對照2022年民進黨基隆市長候選人蔡適應的得票數7萬1354票，以及2024年“立委”選舉的民進黨鄭文婷6萬9741票，可以大略推估民進黨在基隆的基本盤大約7萬票上下。雖說罷免案的投票率可能不如縣市長或“立委”選舉來得高，但只要掌有“中央”龐大行政資源的民進黨全力動員，要通過此罷免案的門檻票數，似乎並不是一件非常難的事。



尤其在“賴政府”上任，藍綠更加對立的氣氛下，這一個罷免案，將是決定接下來雙邊繼續對抗的氣勢關鍵。但在藍綠處境的相比下，此罷免案對藍營更是重要，是牽一髮動全身的等級，只能贏不能輸，否則接下來真的要進入全台大罷免時代，藍營恐怕只能處於挨打狀態。



現在對國民黨來說，最傷腦筋的將是如何協助謝國樑面對此罷免案投票的策略。過去在2020年的國民黨高雄市長韓國瑜罷免案中，當時的韓市府和國民黨採取溫和策略，號召支持者不要出來投票、不要起衝突、不舉辦造勢活動、持續宣傳政績，希望可以降低投票率。但最後，仍有超過42%的高雄市民，決定在罷免日站出來投票，讓台灣第一樁市長罷免案成案。



雖說韓國瑜和謝國樑兩者的背景以及綠營仇恨值都大不同，但罷樑案的通過票數門檻顯然對綠營來說非難事的狀況下，這次藍營面對罷免案是否該採取同樣策略，就值得謝國樑本人和藍營高層的深思。

