中評關注：民進黨拚大罷免　前車之鑑不遠

民進黨。（中評社 資料照） 中評社台北7月2日電（記者 鄭羿菲）泛綠陣營在“國會”改革法案提出“釋憲”，激化朝野對立後，持續操作“大罷免時代”，頭一波鎖定中國國民黨籍基隆市長謝國樑試水溫，目的是延燒到罷免“立委”戰場，盼能奪回1、2席與藍平衡。但2020年罷免時任高雄市長的韓國瑜後，泛藍陣營在短短1年內也連續提出4場罷免，前車之鑑不遠，綠營的算盤不見得有利。



賴清德雖贏得2024大選，卻是雙少數執政，賴清德得票率為40.05%，民進黨“立委”席次也萎縮到51席未過半。賴清德遂尋求民粹路線以鞏固權力核心，除跳上第一線提出“釋憲”擴大朝野對立外，主要戰場應是瞄準“立法委員”席次，小戰略是罷免藍委，大戰略則是刺激在野黨聯合提“倒閣”，綠營才能規劃解散“國會”後的“立委”全面重選，再拚席次過半，否則很難解釋為何賴清德上任不到1個月對任何議題都強硬到底。



“立法院”總計113席次，中國國民黨掌握52席、民進黨有51席、台灣民眾黨8席、無黨籍配合國民黨團運作有2席，藍綠之間的席次54比51，只差3席。對民進黨而言，若成功操作罷免掉藍營2席“立委”再搶回，如處於危險邊緣的藍委葉元之，藍綠對決的態勢瞬間丕變。對賴清德來說，“立委”全面重選不見得會輸更多，反正最差就是現在雙少數的狀態，但卻有機會翻盤。



謝國樑遂成為泛綠陣營鎖定“祭旗”的罷免對象，民間團體“山海公民拆樑行動”推動的“拆樑”已逾4萬份連署，超過門檻的3萬792份，預計7月初送件基隆市選委會。簡單來說，若“拆樑”成功，且罷免票數遙遙領先，將進一步壯大泛綠陣營“師出有名”罷免藍委的聲勢，由此反推民進黨反“國會”改革所營造的青鳥行動、青鳥飛出台北等行動，就都解釋得通，綠營打算遍地烽火落實大罷免時代。

