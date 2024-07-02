中評關注：仇恨操作正在發酵 台灣走向撕裂

昨天下午有民眾開著寫著“國家認知作戰、資安SOS入侵、AI改造”等字眼的車子衝撞“總統府”。（照片：府方提供） 中評社台北7月2日電（記者 黃筱筠）賴清德520上台之後不斷持續激化對抗，兩岸關係絲毫沒有要緩和跡象，甚至越走越偏鋒，像是刻意要挑釁中國大陸出手，有利自己的執政；對內為了激化藍綠對抗，有利操作明年罷免潮，強化民眾的仇恨感，在上任一個多月就有民眾衝撞“總統府”表達不滿，“賴政府”操作對抗已經發酵，讓台灣正走向撕裂。



根據《美麗島電子報》最新民調顯示，賴清德上任一個月後，有47.6%的民眾滿意賴執政表現比上月增加2.4個百分點；另外，有34.7%的民眾表達不滿意，比上月增加9.4個百分點。這個民調趨勢與日前《台灣民意基金會》基金會公布6月民調類似，當時民調顯示賴清德執政一個月，流失相當約200萬支持者。



這兩份民調都顯示了，民眾對於賴清德上任一個月來的表現，感到失望，甚至有看不到未來之感。民進黨近期操作認知作戰，撕裂台灣民眾，把台灣刻意劃分兩種極端，一種“抗中”、一種“親中”。例如親綠媒體報導有關於《新華社》記者盯哨政論節目一事，影射性極高，裡面幾乎沒有公開訊息來源與證據。所以政論節目都否認此事，但陸委會卻還說調查碰到困難，並說不排除有一些證據。補風捉影之後，難道還要羅織罪名？

