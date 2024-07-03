傅建雄析屏東政局　要看藍白能否整合

中國國民黨籍屏東市民代表傅建雄。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東7月3日電（記者 蔣繼平）針對屏東縣長期被綠營執政，2026有無翻轉機會？青壯世代的中國國民黨籍屏東市民代表傅建雄接受中評社訪問表示，以量來看，綠這次大選拿到47%選票，要看藍白能否整合；以質來看，長期沒有輪替，藍軍民代各自為政，主將必須先創造自己有贏的機會，人民也想要改變的氛圍，產生母雞效應，發酵時間足夠，這樣才有機會。思考2018年韓國瑜怎麼翻轉高雄，就是最好的例子。



傅建雄，中山大學政治學碩士，2018年當選國民黨屏東市民代表並連任。曾任國民黨屏東市黨部執行長。目前也是屏東縣黨部主委、不分區“立委”蘇清泉服務團隊，備戰2026。



根據2024大選，民進黨賴清德、蕭美琴在屏東縣拿下22萬6110票，得票率47.51%；國民黨侯友宜、趙少康14萬6789票，得票率30.84%；民眾黨柯文哲、吳欣盈拿下10萬3028票，得票率21.65%。屏東縣的大選投票率70.33%。



關於藍、綠、白在屏東縣版圖的勢力消長，傅建雄認為，民眾黨的票不一定來自國民黨，觀察屏東縣各鄉鎮，民眾黨瓜分到國民黨大約8到10%不等的票。但最大票倉的屏東市、潮州鎮等，還是藍加白大於綠，這一點對訴求政黨輪替是有利的。



論“量”的話只能看表面，這是不夠的，還需要看“質”才行。傅建雄表示，雖然選民對民進黨執政並不滿意，但民進黨基層凝聚力很強，國民黨選得這麼用力，整體成效卻不敵主打空戰為主的柯文哲，2024大選期間，柯文哲到屏東可能不到10次左右，就拿10萬票，辦一場造勢，出席者都是年輕人，代表國民黨的基層優勢不在。

