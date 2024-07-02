中評鏡頭：高雄沙多宮主神伍府千歲　唐朝人

高雄市鹽埕區“沙多宮”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月2日電（記者 蔣繼平）位於高雄市鹽埕區的“沙多宮”，主神伍府千歲為唐朝時期陜西長安人，俗名為伍雲召，隋唐演義中描述為春秋五霸時名將伍子胥的後世，也是隋朝十八好漢，因精忠報國之精神為一般民眾所敬仰，故後代雕刻金尊以供朝拜。



高雄市鹽埕區富野路上有一間“沙多宮”，主祀伍府千歲，分別為紀、范、雷、白、伍千歲爺，最早期是由伍府千歲先到哈瑪星一帶濟世，才有了現在的沙多宮。主神伍府千歲為1941年自台南分靈而來，本來宮名為“沙陶宮”，後來發現台南已有沙陶宮，因此改名為“沙多宮”。



根據介紹，主神伍府千歲，為唐朝時期陜西長安人，姓伍名雲召，世代忠良，赤心為國南征北討，平定中原。勒封“伍雲召為南陽侯”，精忠報國之精神為一般民眾所敬仰，故後代雕刻金尊以供朝拜。在隋唐演義中描述為春秋五霸時名將伍子胥的後世，為隋朝十八好漢中排名第五。



沙多宮是1948年購入現今廟址，破土興建至隔年竣工。1970年重新改建，歷經十年，1980年竣工，才有現今的殿堂。主神殿兩旁有四幅牆畫，均以以忠孝節義為主題，發揮潛移默化的社教功能，分別是岳飛剿滅楊么、虞舜孝心感動上天、木蘭代父從軍、文王聘太公等典故。