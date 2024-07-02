有罷免人頭？趙少康爆拆樑連署缺失籲嚴查

趙少康質疑，罷免國民黨籍基隆市長謝國樑的“拆樑行動”，罷免連署的過程草率。（趙少康臉書） 中評社台北7月2日電／基隆公民團體發起罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑的“拆樑行動”，第二階段連署門檻已達標。對此，前中廣董事長趙少康列出謝國樑政績，並強調一旦基隆市長罷免案過關，後續朝野將冤冤相報無寧日。



趙少康1日在臉書指出，民意不能被冒用，要嚴查拆樑“被連署”。“拆樑”團體宣稱已經達成二階罷免連署目標，本周就會送件。罷免連署的過程草率、存在規則漏洞，最近已經引起討論。既然有問題，名單查核應該多一道確認手續，保護基隆市民不要成為“罷免人頭”。



趙少康想不通，謝國樑到底犯了什麼錯需要面對罷免。當年罷免國民黨籍前高雄市長韓國瑜還能說他任期未滿就選“總統”，背棄高雄人。但是謝國樑上任以來認真基隆市政，東岸廣場一案勝訴，證明他堅定守護基隆資產，送電動機車的競選政見也在努力落實中。既然找不到應該被罷免的理由，就只剩政治鬥爭可以解釋。



趙少康質疑，罷免連署跟正副“總統”或公投連署不同，不需要繳交身分證影本，只要填了表格、簽名蓋章就完成，至於蓋章的是不是本人？成千上萬份連署書，太難一一查證了。民意不能被冒用！台灣民眾黨主席柯文哲也質疑罷免連署的規則有問題，應該檢討。既然如此，請基隆選委會透過抽樣，打電話確認連署名單的真實性，如果“冒名連署”的比例過高，就有進一步擴大抽樣的需要，才能盡量抓出被冒名的連署書，呈現真實民意。



趙少康認為，民主選舉的機制就是定期改選，才能檢驗政治人物表現。民進黨輸了就翻桌，淨想搞“大罷免時代”，目的就是希望在“立法院”一搏，扳回少數局面。一旦基隆市長罷免案過關，後續朝野將冤冤相報無寧日，絕非“國家”之福。