桃園昨停電醫院遭殃　台電稱松鼠害的

桃園中壢、八德4961戶2日清晨再傳停電，台電公司緊急派員復電。(照:台電提供) 中評社台北7月2日電／桃園市1日清晨才傳出“衛福部”桃園醫院因電力突然降壓導致全院掛號、領藥系統大當機。台電表示，今天清晨6時10分，因松鼠碰觸致高壓斷線，導致桃園市中壢區龍昌路、中山東路三段、龍東路，桃園市八德區長興路等一帶共4961戶停電。



台電公司表示，獲報後立即派員到現場搶修，第一時間轉供復電9成約4450戶，剩餘511戶已於上午7時36分全線復電，造成民眾不便，深感抱歉。



部立桃園醫院昨天早上因為台電降壓，導致內部電腦、掛號系統大當機，現場只能人力唱號，甚至造成大型醫療設備損壞。對此，台電桃園區處證實，中壢區興仁路一段附近1日凌晨5點多有松鼠被電擊，導致饋線瞬間壓降約10秒，隨後恢復正常電壓。而桃園醫院則指出，在經過資訊室緊急搶修後，於上午門診開診前恢復，未影響本院醫療作業。



詹江村1日在臉書發文痛批，執政黨多次聲稱台灣不缺電，但早上台電降壓，結果害慘部桃，導致院內所有電腦大當機，掛號、領藥等系統，必須靠主管們現場以人力唱號排解，不只如此，電力降壓也造成部桃很多醫療設施損壞，讓院方不知所措。



詹江村進一步表示，“經村長我本人調查，目前部桃除了大型機具無法恢復，必須報修之外，其餘設備皆已陸續修復。”



許多網友上網留言表示，“比扯鈴還扯！但也不意外，民進黨的能源政策沒有錯，目標和方向不是福國利民，而是都只想著怎麼撈錢，壓根不在乎別人的生命財產安全”、“台電降頻降壓己不是一天二天的事，只是都沒明顯出事，只能說前美花部長比較幸運，這次可能不小心降太多了，真出事了”、“真的要命。”