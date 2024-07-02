歷史哥揭宮廟放彈藥違國際公約　批軍方無知

李易修在其粉專痛批，後備指揮部用宮廟放彈藥的計劃，突顯出執政團隊的無知與狂妄。（歷史哥澄清唬粉專） 中評社台北7月2日電／苗栗縣後備指揮部日前函文給銅鑼鄉九湖村天寶寺等宮廟，希望請廟方協助簽訂“彈藥預屯點支援協定書”公文，引起民心不安。網紅李易修在其粉專“歷史哥澄清唬”1日指出，《日內瓦四公約第一附加議定書》有明定禁止利用宗教場所作軍事用途，此計劃突顯出執政團隊的無知與狂妄。



最近，苗栗縣不少宮廟都收到來自後備指揮部的公文，內容說明為預期戰爭衝突前，將分送彈藥至宮廟內部空地，以利彈藥補充使用，消息曝光後，讓不少民眾質疑“要戰爭了嗎”？對此，後備指揮部澄清回應，為“演練”運用並無實質放置彈藥。



針對這項政策有廟宇同意，但也有廟宇持反對意見。不過後備指揮部在6月30日透過新聞稿澄清，本案是考量戰時需求，規劃結合民間資源，提升後勤支援韌性的“演練”運用，並無實質放置彈藥。後續將強化與民間團體的溝通協調與合作。



歷史哥澄清唬粉專1日發文指出，“宗教場所不得作軍事用途”。1949年8月12日日內瓦四公約第一附加議定書，第五十三條“對文物和禮拜場所的保護”條文指出，在不妨害1954年5月14日關於發生武裝衝突時保護文化財產的海牙公約和其他有關國際文件的規定的條件下，禁止下列行為：一、從事以構成各國人民文化或精神遺產的歷史紀念物、藝術品或禮拜場所為對象的敵對行為；二、利用這類物體以支持軍事努力；三、使這類物體成為報復的對象。



李易修強調，日內瓦四公約第一附加議定書第五十三條第二款明定禁止利用宗教場所作軍事用途，一旦違反了，不只將使平民保護傘區大為削減，更重要地是-當自身成為公約違反者，國際同情與支持都會減少。



李易修痛批，後備指揮部用宮廟放彈藥的計劃，突顯出執政團隊的無知與狂妄，整天喊接軌世界卻帶頭違反公約。