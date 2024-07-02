7月底訪美引聯想？盧秀燕笑而不語

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月2日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕傳出7月底將赴美訪問，安排包括招商及僑界拜會行程，盧秀燕今天主持市政會議前，面對大批媒體堵訪求證，笑而不語，直接步入市政廳。台中市副市長鄭照新受訪表示，城市交流是既定規畫行程，這是今年重點規畫，訪美是諸多交流城市之一，時間、地點確定就會對外公布。



盧秀燕今年重啟疫後城市外交工作，繼4月份訪問新加坡，近期又傳出7月底將訪問美國西岸洛杉磯、休士頓、西雅圖、舊金山等地，南加州僑胞並發出邀請函，規劃7月27日中午舉辦歡迎宴，據瞭解，場地可容納400多人，已報名額滿。



盧秀燕幕僚私下表示，盧是應僑界邀請赴美交流、拜會，同時也有安排招商引資行程，但細節仍在規劃中。



世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華今年6月底拜訪中市府，雙方就投資環境、城市外交等議題交流，當時陳玲華即提出邀請，歡迎盧秀燕率團到洛杉磯，分享台中的投資環境。



盧秀燕被視為角逐2028大選的可能人選，近來動作頻頻，上周率隊北上，與國民黨籍新北市長侯友宜團隊交流，本周五預計到高雄路竹，與國民黨籍“立法院”前院長王金平餐敘，7月底又將出訪美國，引人聯想。